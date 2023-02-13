鄧達智現身大讚粵劇新生代承傳 稱年內月月飛勻全世界？
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無線娛樂新聞台報導：日前現身粵劇《新胡不歸》首演嘅 鄧達智 ，呢日又現身一個頒獎禮，仲大讚兩位新生代演員 王志良 同 梁非同 嘅演出，令佢覺得粵劇承傳後繼有人咁話。William又話疫情後各地放寬出入境措施，自己亦都報復式咁出埠，繼早前去完泰國玩，仲連同香港只係一河之隔嘅深圳都已經去埋，仲話之後嚟緊個個月都會出門呀。
除咗去玩3月William亦都會飛去多倫多探親，之後就歐洲同東南亞各地都會先後到訪，真係聽佢講都開心呀。除咗周圍飛去玩，William亦都會不時北上工作，仲話客人已經紛紛催促快快開工，難怪佢話今年非常有動力喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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