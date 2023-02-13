鄧達智現身大讚粵劇新生代承傳 稱年內月月飛勻全世界？

無線娛樂新聞台報導：日前現身粵劇《新胡不歸》首演嘅 鄧達智 ，呢日又現身一個頒獎禮，仲大讚兩位新生代演員 王志良 同 梁非同 嘅演出，令佢覺得粵劇承傳後繼有人咁話。William又話疫情後各地放寬出入境措施，自己亦都報復式咁出埠，繼早前去完泰國玩，仲連同香港只係一河之隔嘅深圳都已經去埋，仲話之後嚟緊個個月都會出門呀。