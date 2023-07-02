鄧麗欣 Stephy法國失控狂買大出血 籲廣大女性保護自己避騷擾

Stephy法國失控狂買大出血 籲廣大女性保護自己避騷擾

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：鄧麗欣 同 何嘉莉 呢日一齊現身一個時裝活動，Stephy仲話同唔少朋友一樣，平時買嘢已經非常習慣上網搞掂，不過只要一出門去唔同地方旅行就唔係咁話喇，好似早前到法國旅行，就喺巴黎失控大出血喇。

佢又提到有時工作太忙太辛苦，就會以買嘢作為抒發嘅方式，但係就叫大家一定要小心資料外洩喇。早前曾跨海拍攝一部台灣電影嘅Stephy，近日為電影配音，佢仲話自己一秒就返咗拍攝現場情緒湧現，仲搞到爆喊。更加指喺錄音室就會回憶起當年做歌手嘅時光呀。

Stephy亦都有留意近日台灣娛樂圈嘅性騷擾風暴，佢就慶幸自己未遇過同類事件，仲話女性一定要學會保護自己呀。

而身為人母嘅Lilian，早前囝囝去外地遊學、阿囡又有學校Party，但係都因為自己太忙而冇辦法陪佢哋，呢日佢仲話自己係虎媽，連玩具都甚少買俾3個小朋友呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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