Stephy法國失控狂買大出血 籲廣大女性保護自己避騷擾
佢又提到有時工作太忙太辛苦，就會以買嘢作為抒發嘅方式，但係就叫大家一定要小心資料外洩喇。早前曾跨海拍攝一部台灣電影嘅Stephy，近日為電影配音，佢仲話自己一秒就返咗拍攝現場情緒湧現，仲搞到爆喊。更加指喺錄音室就會回憶起當年做歌手嘅時光呀。
Stephy亦都有留意近日台灣娛樂圈嘅性騷擾風暴，佢就慶幸自己未遇過同類事件，仲話女性一定要學會保護自己呀。
而身為人母嘅Lilian，早前囝囝去外地遊學、阿囡又有學校Party，但係都因為自己太忙而冇辦法陪佢哋，呢日佢仲話自己係虎媽，連玩具都甚少買俾3個小朋友呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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