Stephy法國失控狂買大出血 籲廣大女性保護自己避騷擾

無線娛樂新聞台報導：鄧麗欣 同 何嘉莉 呢日一齊現身一個時裝活動，Stephy仲話同唔少朋友一樣，平時買嘢已經非常習慣上網搞掂，不過只要一出門去唔同地方旅行就唔係咁話喇，好似早前到法國旅行，就喺巴黎失控大出血喇。