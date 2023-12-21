鄧麗欣 《飯戲攻心2》 羅蘭學林明禎式「親一個」 胡楓 米雪 黎彼得黃金元老組...

《飯戲攻心2》 羅蘭學林明禎式「親一個」 胡楓 米雪 黎彼得黃金元老組…

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：由 Stephy 鄧麗欣 張繼聰 Louis Cheung Ivana Wong 王菀之 林明禎 MinChen 余香凝 Jennifer Yu 以及 陳湛文 Peter Chan 等主演嘅賀歲港產片，新一集請來一班黃金元老助陣，好似 胡楓 羅蘭 米雪 蔣志光 同 黎彼得 等，佢哋生動鬼馬嘅演出，為劇情增添唔少歡樂。

喺戲中飾演Josephine( 王菀之 飾)婆婆嘅羅蘭，更係Mark Gor( Jeffrey Ngai 魏浚笙 飾)嘅忠實Fans「Marker」，機緣巧合之下，羅蘭姐遇上偶像Mark Gor，即時變身小Fans，既鬼馬又精靈，再加上少女式高八度尖叫「Mark Gor我好鍾意你㗎！冧冧豬啊！」，真係令片場彌漫住滿滿嘅粉紅愛心泡泡，相當搞笑。
而有份客串嘅Jennifer，拍呢部戲時正值懷孕期，雖然天氣炎熱，但佢一啲怨言都無，而且仲非常上鏡，佢仲講笑話導演一叫cut，肚裡面既BB都會踢佢兩腳，真係名副其實母子檔上陣呀。Jennifer話呢次自己角色性格較酷同惡，雖然首次同明禎合作拍戲，但佢話其實早喺金像獎時已互相認識，Jennifer仲大讚明禎極之甜美，一望到佢就覺得心情愉快。

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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台

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