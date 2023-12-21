《飯戲攻心2》 羅蘭學林明禎式「親一個」 胡楓 米雪 黎彼得黃金元老組…

無線娛樂新聞台報導：由 Stephy 鄧麗欣 張繼聰 Louis Cheung Ivana Wong 王菀之 林明禎 MinChen 余香凝 Jennifer Yu 以及 陳湛文 Peter Chan 等主演嘅賀歲港產片，新一集請來一班黃金元老助陣，好似 胡楓 羅蘭 米雪 蔣志光 同 黎彼得 等，佢哋生動鬼馬嘅演出，為劇情增添唔少歡樂。