方力申認戀邪教受害者 鄧麗欣隔空祝福舊愛
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無線娛樂新聞台報導：鄧麗欣呢日出席藝術活動時，每逢去旅行，佢都參觀當地藝術館，被問舊愛方力申日前公開戀情，勇於陪伴女友Maple（葉萱）面對曾被邪教教主性侵嘅過去。
鄧麗欣有留意相關報道：「知道一定傳媒會問，當係隔空祝福咗佢，成熟咗，大家隨住時間慢慢長大，有唔同經歷。」不過鄧麗欣未有透露自己嘅感情事，叫大家期待一下，除咗藝術之外，鄧麗欣平日熱愛運動，有時做運動可以調節情緒，未有受失眠困擾，鄧麗欣預告將有新片上映，佢有接拍新戲，希望演啲未做過嘅角色。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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