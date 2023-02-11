鄧麗欣謝君豪喜見電影業復蘇 余香凝挑戰家暴戲有難度

鄧麗欣謝君豪喜見電影業復蘇 余香凝挑戰家暴戲有難度

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：鄧麗欣、謝君豪、凌文龍、余香凝及張建聲呢日出席懸疑電影《殘影空間》首映禮造勢，呢部戲一早完成拍攝，久等多年終於上映，鄧麗欣坦言等到頸都長埋，呢套戲係疫情前拍攝，鄧麗欣笑言有少少唔記得咗劇情。

謝君豪回想之前拍呢套戲唔使戴口罩，佢都希望疫情快啲完結，謝君豪有份主演嘅律政電影《毒舌大狀》取代《明日戰記》刷新香港史上港產片票房最高記錄，新片會唔會以呢個為票房目標，謝君豪坦言順其自然。

鄧麗欣與謝君豪先後同黃子華合作嘅電影均有好成績，鄧麗欣曾經公開性感泳衣相派福利，今次鄧麗欣話《殘影空間》票房大收，諗唔到派咩福利，謝君豪拒除褲賀票房，笑言除外套就得！今次余香凝飾演長期受家暴嘅女人，導致心理出現問題，余香凝覺得演呢個角色有啲困難，好在跟鄧麗欣同場，對方帶到自己入戲，可以放心去演。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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