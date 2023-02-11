鄧麗欣謝君豪喜見電影業復蘇 余香凝挑戰家暴戲有難度

無線娛樂新聞台報導：鄧麗欣、謝君豪、凌文龍、余香凝及張建聲呢日出席懸疑電影《殘影空間》首映禮造勢，呢部戲一早完成拍攝，久等多年終於上映，鄧麗欣坦言等到頸都長埋，呢套戲係疫情前拍攝，鄧麗欣笑言有少少唔記得咗劇情。