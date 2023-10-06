鄭世豪為母親設靈 哽咽遺憾未能抽時間陪媽媽

無線娛樂新聞台報導：鄭世豪媽媽戴秀蘭上月因心臟病離世，終年77歲。鄭世豪呢日為媽媽以道教儀式設靈，同世豪喺《愛．回家之開心速遞》中合作無間嘅羅樂林、歐瑞偉、鍾志光、蘇恩磁、姚瑩瑩等都有現身致祭，而電視廣播有限公司、王祖藍同太太李亞男、徐榮夫婦、許家傑同焦浩軒等亦有送上花牌。