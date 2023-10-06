鄭世豪為母親設靈 哽咽遺憾未能抽時間陪媽媽
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無線娛樂新聞台報導：鄭世豪媽媽戴秀蘭上月因心臟病離世，終年77歲。鄭世豪呢日為媽媽以道教儀式設靈，同世豪喺《愛．回家之開心速遞》中合作無間嘅羅樂林、歐瑞偉、鍾志光、蘇恩磁、姚瑩瑩等都有現身致祭，而電視廣播有限公司、王祖藍同太太李亞男、徐榮夫婦、許家傑同焦浩軒等亦有送上花牌。
世豪喺靈堂外受訪時，雖然表示心情已經平伏咗唔少，但當講到媽媽離世前嘅情況，佢都一度心有哽咽，表示媽媽細個已經知道有心臟問題，一直都有食住藥，直到今年年頭媽媽第8次入醫，知道媽媽身體機能開始衰退，世豪哽咽表示：「其實媽媽好叻，撐咗好耐，畀咗好多心理準備我哋去送佢最後一程。」
因為媽媽嘅離世，世豪曾經喺社交平台上自責自認衰仔，指自己只顧住工作，遺憾未能好好盡孝，陪多啲媽媽周遊列國，甚至媽媽想搞生日都因為工作太忙而未有出席，令世豪相當遺憾。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台