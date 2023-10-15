旦哥搞健康活動俾《中聲2》中醫狂唱 梁諾妍指囡囡似自己唔係「Sir F…
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無線娛樂新聞台報導：旦哥搞健康活動俾《中聲2》中醫狂唱 梁諾妍指囡囡似自己唔係「Sir Face」
鄭丹瑞 同 陳葦璇 仲有 鄧月平 主持嘅一個寵物節目，呢日邀請咗 梁諾妍 區子琳 擔任嘉賓，不過身份主持嘅旦哥就因為有敏感問題所以就唔敢養，仲話過到自己一關仲要過太太嘅一大關口呀。
至於Kira同屋企有貓又有狗，佢同Larine仲話呢次主持兩種動物嘅飼養方式都學齊晒咁話。旦哥呢日又提到，佢近年專注嘅健康事業好快就會舉辦大型活動，仲邀請 龍婷 同 罜啟豪 擔任嘉賓，希望大家更為注重健康訊息呀。
而Inez不時都會分享愛犬仲有愛囡嘅生活照，不過囡囡因為同Daddy洪永城酷似，仲被家傭笑指係「Sir Face」，不過Inez呢日就笑指其實囡囡同自己年幼直情係倒模一樣，但係就話BB一笑真係似Daddy，仲話正為下一胎「順其自然」中喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台