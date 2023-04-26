鄭伊健個唱險「中頭獎」 黃淑蔓雲浩影恨隨隊遊走世界開騷
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無線娛樂新聞台報導：鄭伊健世界巡迴演唱會首場，呢日嚟到澳門站開鑼，太太蒙嘉慧陪伴隨行，舊年伊健喺香港開騷講過希望下次演唱會大家唔使戴口罩，見到觀眾嘅笑容，佢今次澳門站即願意成真，伊健歌曲勾起觀眾好多回憶，不時聽到觀眾們大合唱，令伊健非常感動。
伊健唱《友情歲月》一邊跟舞者玩掟波，見佢差啲「中頭獎」，好在伊健反應夠快，伊健騷後受訪，坦言感恩歌迷一路相隨，歌迷係伊健最強能量，每次伊健見到各地歌迷窩心舉動，完場後仍然相當回味，伊健今次開騷搵小師妹黃淑蔓及雲浩影做嘉賓，二人希望跟師兄伊健一齊世界巡迴！
網民點睇？
南非？！南非咁都敢死。南非有幾多華人喺嗰邊經商啊！最多咪得幾十隻貓。幾萬隻黑貓🐈⬛就有啫！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台