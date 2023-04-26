鄭伊健個唱險「中頭獎」 黃淑蔓雲浩影恨隨隊遊走世界開騷

無線娛樂新聞台報導：鄭伊健世界巡迴演唱會首場，呢日嚟到澳門站開鑼，太太蒙嘉慧陪伴隨行，舊年伊健喺香港開騷講過希望下次演唱會大家唔使戴口罩，見到觀眾嘅笑容，佢今次澳門站即願意成真，伊健歌曲勾起觀眾好多回憶，不時聽到觀眾們大合唱，令伊健非常感動。