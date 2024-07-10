鄭伊健倫敦演唱會感動落淚 網民熱議蒙嘉慧現身支持老公風采大不如前

蒙嘉慧黑衣現身支持 遭網民評論外貌老態

鄭伊健近日在英國倫敦舉辦了他的首場演唱會，場面盛大，吸引了眾多歌迷前來觀看。演唱會上，鄭伊健演繹了多首膾炙人口的經典歌曲，如《Beautiful Day》、《吻感》、《心照》、《發現》和《我的歌》等，這些歌曲均出自著名填詞人黃偉文之手。當晚，已經定居英國的黃偉文也特地來到現場支持。鄭伊健對於現場歌迷的熱情回應表示感激，並在演唱《我的歌》時，感動到落淚，場面感人。

此外，鄭伊健的妻子，已經淡出娛樂圈的蒙嘉慧，也出席了這次演唱會，她身穿全黑裝扮，佩戴黑框眼鏡，素顏亮相，展現出親切的笑容。然而，有網民在社交平台上分享了與蒙嘉慧的合照，並指出她的牙齒顏色偏黃，近年來體重增加，整體看起來較為衰老。網民的評論相當直接，有人認為蒙嘉慧看起來「顯老」，甚至「有點奶奶感」，並將她與鄭伊健的前女友梁詠琪及比她年長一歲的陳慧琳相比，認為蒙嘉慧的保養似乎不夠好。不過，也有不少網民為蒙嘉慧辯護，指出她已經退出娛樂圈，不再是公眾人物，外表的變化是自然而然的事情。「她已瓊退圈了，不是明星了，當然不可能像梁詠琪、陳慧琳一樣，她們屬於營業狀態，再說也不是所有人都在意外表的，人家內心很自由」、「還好啊，現在美顏相機拍多了以為自己就長那樣了是吧」、「年輕的時候又高又靚」、「評論沒事吧，人家50（歲）了耶」。