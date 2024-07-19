武打巨星鄭佩佩辭世 曹可凡微博悼念一代俠女 天堂無痛苦 祈願一路走好

鄭佩佩演藝生涯與家庭生活

今日清晨，上海著名主持人曹可凡在微博上發表了對「一代俠女」鄭佩佩的悼念之情，他寫道：「天堂沒有痛苦，祈願她一路走好！」這位武打巨星的離世由其經紀公司正式確認，她於美國時間7月17日去世，享年78歲。經紀公司在訃告中表示：「感謝大家多年來對佩佩姐的愛護，佩佩姐近年來身體抱恙，她選擇不把消息公開，一來是努力處理自己的病情，亦希望把光陰留給跟家人共處，佩佩姐安詳平靜地離開時，亦如願獲子女們及摯親陪伴在側。」

鄭佩佩的演藝生涯始於1963年，她首次亮相銀幕是在電影《寶蓮燈》中反串男角。她的表演生涯包括多部著名作品，如《情人石》、《大醉俠》等，並在1969年嫁給台灣富商原文通後選擇息影。她的家庭生活同樣多姿多彩，育有四個孩子，其中女兒原子鏸曾獲得1999年港姐亞軍。1992年，鄭佩佩重返影壇，並在多部影視作品中留下了深刻的印象，如《唐伯虎點秋香》和《臥虎藏龍》。

鄭佩佩健康與遺願

近年來，鄭佩佩的健康狀況一直受到關注。她於2019年被診斷出患有罕見的神經退行性疾病，並決定將自己的大腦捐贈用於醫學研究。她在生前接受採訪時曾表示：「我活著的時候都沒有買房子，死了為何要買墓地呢？見過自己母親因為老年癡呆給家庭帶來的負擔，所以自己也不想麻煩子女，很早就在養老院訂了房間，填了遺體捐獻卡，希望子女能過自己的生活。」她的遺願和對生命的態度，展現了她作為一位母親和演員的堅強與無私。