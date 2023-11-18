鄭俊弘稱當爸爸後責任心重 伍文生指兒子愛表演
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無線娛樂新聞台報導：鄭俊弘Fred呢日以大使身份，同伍文生等一眾有心人參加慈善步行，出發前佢哋玩遊戲之餘，又一齊做熱身操。
近年愛上跑步嘅Fred，問到會唔會約埋老婆一齊做運動？佢就話太太比較鍾意做Gym，而自己就喺屋企附近跑步同做掌上壓，有時仲會帶埋囝囝一齊去做運動呀。做咗爸爸之後，Fred話自己心態上都有所轉變，責任心亦都大咗，而家諗嘢會以家人為先，之後先到自己呀。
有3位小朋友跑伍文生，近年忙喺香港澳洲兩邊飛，問到佢14歲嘅大女會唔會有興趣入行？佢就話反而係中間個仔比較鍾意表演，甚至喺澳洲已經有參加話劇同唱歌表演。伍文生又話而家每日都會同大女視像傾偈，對方都會同佢講下心事呀！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台