鄭家兔年換新裝丨首年一家三口過新年 鄭俊弘何雁詩錄下對囝囝鼓勵說話…
新年為咗攞個意頭就當然要着新衫啦，Fred鄭俊弘同何雁詩呢對新手父母，呢日就應主持潘盈慧嘅邀請，去幫佢哋嘅囝囝鄭讚廷襯返套醒神賀年衫呀！
身為媽媽嘅何雁詩，對半歲人仔嘅fashion相當有研究，佢話呢個歲數嘅BB仔，應該着啲偏可愛風、大人carry唔到嘅衣着，因為佢話過咗個歲數就着唔到呢啲衫，反而爸爸Fred就對BB界嘅衣着冇咩研究，佢話只要方便就可以。
自古以嚟男女揀衫嘅品味大不同，阿盈就要呢對新手父母各自襯一套衫畀佢哋嘅囝囝，睇下邊個襯得最靚，Fred就信心滿滿話自己一定贏，但係話晒都仲係新正頭，當然係以和為貴打和啦！
講到第一年一家三口一齊過年，何雁詩就話自從囝囝加入後，佢兩公婆對家嘅感覺濃厚咗，每一個節日都比以往嚟得更興奮，仲話將每個節日話畀囝囝知，知感覺相當奇妙。而Fred就話每知節日都幫囝囝買落品少靚衫，好似聖誕節會幫囝囝扮成聖誕老人，而農曆新年就會幫囝囝打扮成利是封，佢笑言成個過程大人仲開心過BB。
何雁詩指自己嚟自傳統家庭，年初一一定要跪低向長輩斟茶，以及講一大堆恭賀說話，何雁詩表示希望將呢個傳統教授畀囝囝，希望佢明年嘅新年可以識講祝賀說話。而Fred就過自己喺加拿大長大，屋企冇太太咁傳統，但由於自己習武嘅關係，所以農曆年一定要跪低斟茶畀師父師母，以及每年會去舞獅採青表演。問到Fred會唔會希望囝囝可以承傳舞獅呢樣傳統？佢就話雖然想，但都要睇吓囝囝長大之後同舞獅有冇興趣，而何雁詩亦指若然囝囝長大後有其他興趣，佢哋兩公婆都唔排除會同囝囝一齊去學呀。
雖然係新手父母，但係湊B對佢哋嚟講完全冇問題，原因係囝囝相當「獨立」，唔太鍾意爸爸媽媽成日抱佢，反而放低佢畀佢瞓喺床仔仲開心，對於囝囝咗乖何雁詩當然相當感恩啦，仲話而家囝囝每晚都係自己一個瞓，真係相當獨立呀！
訪問入面除咗講下新年之外，阿盈仲叫Fred同何雁詩各自錄咗啲心底話，好似何雁詩透露對老公感謝嘅說話、對囝囝嘅道歉說話；Fred對太太講嘅感激說話，仲有對長大後嘅囝囝講出嘅鼓勵說話，話無論囝囝係幾多歲，都會鼓勵佢去嘗試各樣挑戰，每一段都相當感人，相完整睇下佢哋仲講咗啲咩？撳入去收睇完整訪問片段啦！
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