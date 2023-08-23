鄭俊弘與何雁詩曾有產後抑鬱問題 嫌自己冇用又阻埞：唔知點幫太太
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無線娛樂新聞台報導：鄭俊弘同梁芷珮呢日出席一個慈善活動，呼籲大家捐二手書包畀越南、緬甸等地嘅山區小朋友，鄭俊弘曾去緬甸探訪孤兒，認為除咗捐物資之外，孤兒更需要愛，佢希望每年抽啲時間見吓當地小朋友。
鄭俊弘指等阿仔鄭讚廷（Asher）長大再一齊過去，而太太何雁詩曾有產後抑鬱問題，鄭俊弘坦言自己亦有呢個問題，一度覺得自己好冇用、好無助，又唔知可以點幫太太，就算留喺屋企都覺得自己阻埞，而太太內心又好怕作為媽媽做得唔夠好，見老公開工又會覺得唔開心，鄭俊弘坦誠有段時間情願開工，幸好佢慢慢搵到自己有用之處，負責煮嘢食兼學習照顧妻兒。
梁芷珮作為三個仔女嘅媽媽，經常帶仔女出席活動體驗，佢預告將出發拍《潮什麼》系列，佢希望去北極睇北極熊，首次前往當地，梁芷珮事前要搜集好多資料。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台