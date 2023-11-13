鄭俊弘40歲生日舉行大型派對與粉絲慶祝 「師奶」何雁詩現身送香吻
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無線娛樂新聞台報導：鄭俊弘（Fred）11月10號迎來40歲生日， 正日當天舉行大型生日派對，一班fans陪佢共度生日兼賀歌迷會成立10周年，跟好耐冇見嘅fans近距離互動，老婆何雁詩前嚟化身小粉絲。
鄭俊弘好開心今年身在外國嘅fans可以返港參與，佢感謝fans十年嚟嘅支持及愛，鄭俊弘希望未來10年有更多好嘅作品畀大家，今年佢嘅生日願望係身體健康同世界和平。
每年11月對於鄭俊弘嚟講都好重要，除咗係自己生日，仲係老婆何雁詩、外父、媽媽同家姐嘅生日月份，又係結婚周年紀念，所以慶祝活動不斷，鄭俊弘獲老婆送深愛結他，而佢就視兒子係最珍貴嘅禮物。
鄭俊弘忙完拍劇工作，未來專注向音樂發展，滿足期待以久嘅歌迷，之後佢會有多啲表演，之前何雁詩話自己喺老公心目中唔再喺少女，變成人母及保母，鄭俊弘笑指係「師奶」，而家佢哋好多時間將焦點放咗喺阿仔身上，不過佢哋有盡量抽時間享受二人世界。
網民點睇？
喺我哋心目中Fred永遠都係最好嘅💕
❤❤❤
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台