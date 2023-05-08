鄭元暢被爆拍攝過程桃花旺 劉品言咬糖葫蘆噴汁四射

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：鄭元暢、李李仁及劉品言一齊主持一個實景節目，呢日舉行記招，三人即場整糖葫蘆，劉品言喺品嚐唔小心噴汁出嚟，李李仁不幸中咗，令全場爆笑，李李仁表情有啲無奈，鄭元暢急拎紙巾出嚟。

今次李李仁、鄭元暢及劉品言化身「社長」與三位「工讀生」楊銘威、夏于喬及「王子」邱勝翊好投緣，鄭元暢讚王子係百搭「工讀生」，一時幫手叫賣，一時係體力擔當，同時發揮個人魅力，而李李仁對於目前每一個攻讀生都好滿意，劉品言則大爆鄭元暢喺拍攝過程桃花旺，每日被各式各樣嘅客人花式告白。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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