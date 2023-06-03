神耆小子丨鄭則仕樊亦敏新劇挑戰香艷場口 蕭正楠笑指冼靖峰別學阿廉演…
TVB新劇《神耆小子》呢日舉行拜神儀式，鄭則仕（Ken哥）、樊亦敏、蕭正楠、曹永廉、冼靖峰、傅嘉莉、莊思敏及莊思明等一眾演員現身，蕭正楠日前為老婆黃翠如準備驚喜失敗，慶祝結婚5周年，蕭正楠仍甜在心頭。
冼靖峰今次飾演蕭正楠兒子，作為演戲初哥，佢遇上唔少挑戰，二人嘅父子情相當有趣，蕭正楠覺得冼靖峰好幸福入到呢個劇組，因為Ken哥唔係成日返嚟拍劇，蕭正楠指冼靖峰有機會與前輩合作易帶到佢入戲，不過蕭正楠笑指冼靖峰唔好「偷錯師」學咗阿廉嘅演技。
今次Ken哥與樊亦敏喺劇中飾演一對，樊亦敏預告兩人有香艷及親密場口，Ken哥稱阿廉最不幸，今次阿廉再飾演Ken哥兒子，阿廉與Ken哥多次合作，佢讚呢位前輩好照顧新人，阿廉同蕭正楠一向老友鬼鬼，佢笑稱蕭正楠拍嘢唔專業，不時搗亂引對方笑！
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