嘉穎內地參賽遺憾過度催谷失聲收場 蔡嘉欣12月結婚反擊拜金指控
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無線娛樂新聞台報導：鄭嘉穎 早前參加入地綜藝郵目，重拾當年歌手競爭嘅激烈氣氛，不過可惜佢因為失聲首輪就被淘汰。呢日嘉穎現身一個商場活動時，就指結果有啲遺憾，仲話當年主力演藝之後就較少練歌，到節目開始前先臨急抱佛腳，過度運用之下就搞到失聲連講說話都唔得喇。
嘉穎話到內地之後多管齊下依然冇乜好轉，最好無奈下被淘汰，仲話帶俾自己一個好好嘅教訓，以後要持續認真練歌咁話。雖然成績一般，不過呢次亦有機會同相識廿幾年；首次拍劇時認識嘅 林志穎 再會呀。
已為三子之父嘅佢，呢日又提到自己抗拒父子檔商業演出賺錢，不過如果可以帶來深刻回憶就另當別論。至於佢哋他日有冇機會入行，佢就話仔大仔世界唔到自己決定喇。
呢日擔任大會司儀嘅 蔡嘉欣 明艷照人，原來咁有光彩都係因為好事近，12月初就會同拍拖多年嘅男友拉埋天窗。不過對有網友批評佢「帶壞」 何依婷，佢就反擊指係認為女性要獨立同有賺錢能力，好好享受自己生活並無不妥喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台