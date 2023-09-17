嘉穎內地參賽遺憾過度催谷失聲收場 蔡嘉欣12月結婚反擊拜金指控

無線娛樂新聞台報導：鄭嘉穎 早前參加入地綜藝郵目，重拾當年歌手競爭嘅激烈氣氛，不過可惜佢因為失聲首輪就被淘汰。呢日嘉穎現身一個商場活動時，就指結果有啲遺憾，仲話當年主力演藝之後就較少練歌，到節目開始前先臨急抱佛腳，過度運用之下就搞到失聲連講說話都唔得喇。