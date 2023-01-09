鄭嘉穎公開活動搵奶粉錢 嘆老婆Grace陀今胎辛苦
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鄭嘉穎 同 陳凱琳 早前宣佈再次懷孕，準備榮升第3任父母，呢日嘉穎就出動現身公開活動搵奶粉錢，仲大嘆太太今次懷孕比過往兩次都辛苦，自己喺身邊但係冇乜幫到手有啲肉痛咁話呀。
嘉穎話Grace腳腫又不時抽筋，仲因而有啲唔開心，所以就不時為太太按摩舒緩吓，仲話等Grace分娩；BB滿100百大後會安排旅行一齊放鬆吓呀。
嘉穎早前喺社交平台分享短片，搞笑演繹湊仔生活，片中仲一陣已經攰到瞓著，不敵小朋友嘅無限精力。呢日佢就苦口婆心咁奉勸各位朋友要趁早生，而屋企兩位小朋友可以用「冇時停」嚟形容呀。至於好兄弟 馬國明 同 湯洛雯 宣佈正式訂婚，除咗恭賀之餘，仲叫佢哋快啲生小朋友咁話呀。
網民點睇？
細仔承亮👶好得意！🥰🥰🥰
今胎一定係女😇😇😇
咁鬼死靚仔！🥰🥰🥰😍😍😍🤩🤩🤩
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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