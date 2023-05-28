鄭國江作品演唱會｜嘉賓輪流獻唱經典金曲 簽名題字送予一代詞王
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無線娛樂新聞台報導：著名作詞人 鄭國江 舉行一連四場作品演唱會，每場都邀請多位經驗豐富嘅歌手擔任嘉賓，呢晚就有 林子祥 等人演出，阿Lam仲到台下鄭老師面前同佢合唱。而第三場更有由日本返港嘅 陳美齡 參與， 張德蘭 林志美 陳潔靈 譚嘉儀 等都係呢晚嘅表演嘉賓。
至於 區瑞強 除咗擔任嘉賓唱出多首歌曲之外，亦代表嘉賓將簽滿名嘅題字送予鄭老師。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台