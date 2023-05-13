鄭國江開演唱會一眾歌手鼎力支持 區瑞強露雲娜麥潔文落力綵排

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：殿堂級填詞人鄭國江為香港樂壇貢獻良多，鄭Sir原本兩年前舉辦入行50周年紀念演唱會，但礙於疫情，推遲到今年先舉行，結果變成慶祝入行52周年，鄭Sir多年嚟為好多歌手譜過為數不少、傳頌至今嘅佳作，所以無論幾時開騷，只要有機會向鄭Sir致敬，譚詠麟、林子祥、陳潔靈等一眾歌手一呼百應支持，四場演唱會合共有18位歌手登場，呢日其中三位嘉賓區瑞強、露雲娜、麥潔文就同鄭Sir現身為演唱會綵排！

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將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文MIRROR容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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