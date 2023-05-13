鄭國江開演唱會一眾歌手鼎力支持 區瑞強露雲娜麥潔文落力綵排
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無線娛樂新聞台報導：殿堂級填詞人鄭國江為香港樂壇貢獻良多，鄭Sir原本兩年前舉辦入行50周年紀念演唱會，但礙於疫情，推遲到今年先舉行，結果變成慶祝入行52周年，鄭Sir多年嚟為好多歌手譜過為數不少、傳頌至今嘅佳作，所以無論幾時開騷，只要有機會向鄭Sir致敬，譚詠麟、林子祥、陳潔靈等一眾歌手一呼百應支持，四場演唱會合共有18位歌手登場，呢日其中三位嘉賓區瑞強、露雲娜、麥潔文就同鄭Sir現身為演唱會綵排！
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將來還有什麼演唱會值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台