譚詠麟任鄭國江作品展頭場嘉賓 劉松仁李佳現身撐場
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無線娛樂新聞台報導：資深填詞人鄭國江四場作品展正式開鑼，入行超過50年嘅鄭老師，經典作品無數，頭先有譚詠麟、區瑞強、李思捷、李龍基及葉振棠等擔任嘉賓，劉松仁同李佳等亦現身撐場。
譚詠麟一連獻唱多首金曲《誰可改變》及《小風波》等，區瑞強由出道以來唱過唔少鄭老師嘅作品，好多謝鄭老師當年寫咗《陌上歸人》畀佢唱；鄭國江向一眾嘉賓致謝，更預告即將現身嘅歌手名單！
網民點睇？
恭賀鄭老師出show❤🎉
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台