鄭容和演唱會唱到香港 粉紅髮色現身廣東話表白

鄭容和演唱會唱到香港 粉紅髮色現身廣東話表白

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：韓團CNBlue隊長 鄭容和 早前來港為 林俊杰 嘅演唱會擔任嘉賓，之後更出動四圍遊覽。呢日佢再次來港，正式為自己嘅演唱會為香港Fans表演，以一頭粉紅新髮色現身舞台嘅佢，一出場就令全場歌迷尖叫不停喇。

孭住桃紅色結他現身嘅佢接連唱出多首歌曲快慢有齊，又大曬廣東話冧Fans，咬字仲非常唔錯，之後又為大家唱出老友林俊杰嘅名曲《小酒窩》。

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將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿SerriniONE OK ROCKSam Smith鄭秀文容祖兒張學友李克勤Twins瘦子羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：EdanAK姜濤Anson LoIanJer，以及12子合體MIRROR演唱會
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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：Yout[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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