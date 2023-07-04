鄭容和演唱會唱到香港 粉紅髮色現身廣東話表白

無線娛樂新聞台報導：韓團CNBlue隊長 鄭容和 早前來港為 林俊杰 嘅演唱會擔任嘉賓，之後更出動四圍遊覽。呢日佢再次來港，正式為自己嘅演唱會為香港Fans表演，以一頭粉紅新髮色現身舞台嘅佢，一出場就令全場歌迷尖叫不停喇。