鄭恩地長腿會港迷 曬英文與歌迷交流

鄭恩地長腿會港迷 曬英文與歌迷交流

TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：自從乃疫措施放寬之後，一眾韓星訪港熱潮似乎再度興起，日前來港嘅韓國女團 Apink 成員 鄭恩地 呢日開騷，大批歌迷就以熱情應援支持喇，而恩地亦騷長腿再以佢知名嘅唱功回應大家。

已經4年冇同香港歌迷見面嘅佢，又話非常掛住大家，呢日除咗準備中文歌為大家表演之外，亦以幾年來苦學嘅英文同台下歌迷交流呀。完成表演之後恩地隔日離港，現身機場時亦不斷親切向大家揮手，仲話非常享受今次香港之旅呀

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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