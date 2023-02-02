欣宜新年推出首支新歌 孤獨為題拍MV兩度落淚

無線娛樂新聞台報導：2023年似乎大家都精力充沛，一過完年整個圈中都有唔少動作，好似去年成績突出嘅 鄭欣宜 就推出佢今年第一支歌曲《仍會等》喇，欣宜仲話自己非常鍾意呢首新歌，更認為非常可以代表到自己心中嘅所想呀。