鄭欣宜演唱會｜Do姐任嘉賓戀情電視台乜都答 欣宜突擊失敗現學現賣抄…
相隔短短9個月就再踏上紅館開新一個演唱會嘅 鄭欣宜 ，一連三場演出，除咗花鉅資打造舞台，又向場館申請任觀眾拍片影相，而欣宜一出場就連場勁歌熱舞，又換上多套唔同歌衫演唱多首歌曲。
首場就請嚟 鄭裕玲 擔任 嘉賓，自言欣宜未出世已經睇住佢大嘅Do姐，喺台上又大讚欣宜一直努力走出自己嘅路，佢哋又喺台上互相快問快答，Do姐仲坦承目前自由身不知幾享受，就連感情事都玩埋一餐，點知欣宜就嚟個突擊反問，但係經驗豐富嘅Do姐，又點會咁易被考起吖。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館、科學館、香港藝術館、M+、香港文化博物館等，更為你整合行山路線、野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！
讀者留言