鄭欣宜演唱會｜Do姐任嘉賓戀情電視台乜都答 欣宜突擊失敗現學現賣抄...

鄭欣宜演唱會｜Do姐任嘉賓戀情電視台乜都答 欣宜突擊失敗現學現賣抄…

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：鄭欣宜演唱會｜Do姐任嘉賓戀情電視台乜都答 欣宜突擊失敗現學現賣抄答案

相隔短短9個月就再踏上紅館開新一個演唱會嘅 鄭欣宜 ，一連三場演出，除咗花鉅資打造舞台，又向場館申請任觀眾拍片影相，而欣宜一出場就連場勁歌熱舞，又換上多套唔同歌衫演唱多首歌曲。

首場就請嚟 鄭裕玲 擔任 嘉賓，自言欣宜未出世已經睇住佢大嘅Do姐，喺台上又大讚欣宜一直努力走出自己嘅路，佢哋又喺台上互相快問快答，Do姐仲坦承目前自由身不知幾享受，就連感情事都玩埋一餐，點知欣宜就嚟個突擊反問，但係經驗豐富嘅Do姐，又點會咁易被考起吖。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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