鄭欣宜演唱會｜容兒毛姐現身跳住支持 欣宜再搵鄭氏宗親任嘉賓

無線娛樂新聞台報導：欣宜嘅第二場紅館演唱會，吸引一班老友好似 毛舜筠 容祖兒 許廷鏗 等到場支持，大家亦都投入到齊齊企晒起身跟住主角Joyce勁歌熱舞。繼第一場邀請咗Do姐擔任嘉賓快問快答之後，呢一晚就由 鄭中基 接力上場，到Encore時欣宜仲走勻四面台，同Fans握手多謝佢哋支持呀。