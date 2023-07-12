鄭欣宜神隱多時老友公開最新片段
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無線娛樂新聞台報導：近月一直神隱未有現身任何公開活動嘅 鄭欣宜，外傳佢同公司因為發展取向發生爭執，又有關指佢近日再愛情緒困擾，經理人公司就回應指欣宜目前療傷中，情況令外畀擔憂。
欣宜近年事業發展不俗，更成為最受歡迎女歌手，不過有傳媒就指，欣宜曾直認受過情緒問題所困擾，更會不斷鑽牛角尖，同平時佢嘅正能量寶寶形像大相徑庭。早前有人發現欣宜現身街頭Busking自娛，而佢嘅外籍好友最近就公開欣宜嘅最新片段。
身穿「香港女歌手」上衣嘅欣宜自彈自唱，身形較前清減，不過歌聲未變，片段公開後亦吸引大批網友打氣支持，希望我哋好快就可以再見到欣宜公開同大家見面啦。
網民點睇？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台