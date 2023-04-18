劉青雲鄭秀文稱帝封后 梁洛施澄清與王傑緋聞
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無線娛樂新聞台報導：第41屆香港電影金像獎頒獎禮圓滿結束，鄭秀文（Sammi）首度封后，劉青雲三度稱帝，青雲老友韋家輝則憑《神探大戰》奪得最佳導演，電影同時囊括最佳編劇同最佳攝影。
Sammi多年來與影后寶座多次擦肩而過，終於喺第10度提名，憑電影《流水落花》奪得最佳女主角，Sammi透露老公許志安有隔空祝福，青雲再次獲封影帝，佢回應紀念特刊被印錯英名一事，青雲樂見後生導演及新演員為香港電影揭開新一頁。
Sammi同青雲多年合作喺韋家輝作品《我左眼見到鬼》演CP，韋家輝亦有恭喜出爐影帝及影后，有意為二人寫經典作續集，至於91歲修哥胡楓以白馬王子look現身，領終身成就獎，修哥永不言休嘅得獎感言，令全場拍掌。
梁洛施呢日現身頒獎禮，佢澄清與王傑緋聞，指私下並冇聯絡，二人只係舊公司同事；此外，《給十九歲的我》喺爭議聲中膺最佳電影，爾冬陞開腔回應係完成2000場情況下，結果係由業界評判去投票，得獎結果難以左右。
網民點睇？
咁呢個扮獎典禮就唔成啦～青雲哥
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台