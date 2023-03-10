電影評論學會｜鄭秀文相隔多年再獲影后殊榮 張繼聰奪帝盼謝安琪投崇拜…
鄭秀文及張繼聰呢日現身香港電影評論學會頒獎典禮，鄭秀文相隔十幾年再獲頒影后殊榮，表示心情興奮又感恩，作為演員係一個鼓勵，亦係一個肯定，鄭秀文覺得走在演員呢條路上冇白費到付出嘅努力，覺得終於被看見、被發現、被肯定。
鄭秀文最近推出新歌《愛是…2.0》邀請「好青年荼毒室」嘅哲學生填詞，佢好享受與年輕一輩聯乘合作，今年鄭秀文將投放較多時間在音樂上，準備演唱會兼推出新碟。
張繼聰今次奪得影帝，獲得仔女稱讚，而佢期待老婆謝安琪投以崇拜目光，頒獎禮最受注目就係張婉婷執導嘅紀錄片《給十九歲的我》早前公映後，發生嚴重風波而停映，校方宣佈退選香港金像獎最佳電影，但呢日《給十九歲的我》獲香港電影評論學會頒最佳電影，由監製黃慧及聯合導演郭偉倫領獎，雖然二人不受訪，不過佢哋表示問心無愧，冇強迫學生拍攝。
會長鄭政恆解釋《給十九歲的我》在爭議下得獎原因：「喺1月15號經過9小時討論，大比數會員覺得要頒呢個最佳電影獎給《給十九歲的我》，1月15號係未發生後來關於公映上嘅風波，當時冇呢個背景下，決定頒畀《給十九歲的我》，就電影成品、社會同藝術意義而頒畀佢。」
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