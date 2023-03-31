鄭秀文回應新歌拍檔偷食出軌 籲局中人先明白箇中感受

無線娛樂新聞台報導：鄭秀文（Sammi）日前與哲學界KOL「好青年荼毒室」創辦人之一嘅鹽叔合作推出新歌，鹽叔日前承認瞞婚並偷食女粉絲，事件引起網上熱議，Sammi呢日出席一個品牌活動，稱唔擔心影響新歌。