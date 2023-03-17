鄭秀文遠赴法國為新歌拍MV 比爾阿克姆橋上捱凍露背取景

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：鄭秀文早前去咗法國拍攝今年第一首派台作品《愛是…2.0（feat.好青年荼毒室）》嘅MV，當中佢換上多套靚衫，又穿梭喺唔同嘅巴黎靚景嚟拍攝，當中仲去咗一間超過200年歷史嘅古老建築，同電影《INCEPTION》內出現過嘅比爾阿克姆橋（Pont de Bir-Hakeim）上拍攝，絕對係靚人靚景。

畫面上大家睇到唔同嘅唯美畫面，但其實Sammi話拍攝時其實天氣超凍，而為咗要去多個景點拍攝，所以佢哋天未光就要起身開工。由於MV入面多套靚衫都有露背露肩，所以喺唔使埋位時，Sammi都要即刻披上厚厚嘅羽絨大褸同攬任暖水袋嚟取暖，雖然凍到牙關打震，但Sammi話可以喺呢啲旅遊景點度拍MV，令佢相當開心。

講到今次重製呢首舊作，Sammi話感覺好似發緊夢咁，無諗過可以完成到呢件事，仲話呢首歌係自己好鍾意好鍾意嘅新歌呀！

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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