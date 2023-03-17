鄭秀文遠赴法國為新歌拍MV 比爾阿克姆橋上捱凍露背取景

無線娛樂新聞台報導：鄭秀文早前去咗法國拍攝今年第一首派台作品《愛是…2.0（feat.好青年荼毒室）》嘅MV，當中佢換上多套靚衫，又穿梭喺唔同嘅巴黎靚景嚟拍攝，當中仲去咗一間超過200年歷史嘅古老建築，同電影《INCEPTION》內出現過嘅比爾阿克姆橋（Pont de Bir-Hakeim）上拍攝，絕對係靚人靚景。