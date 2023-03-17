鄭秀文遠赴法國為新歌拍MV 比爾阿克姆橋上捱凍露背取景
畫面上大家睇到唔同嘅唯美畫面，但其實Sammi話拍攝時其實天氣超凍，而為咗要去多個景點拍攝，所以佢哋天未光就要起身開工。由於MV入面多套靚衫都有露背露肩，所以喺唔使埋位時，Sammi都要即刻披上厚厚嘅羽絨大褸同攬任暖水袋嚟取暖，雖然凍到牙關打震，但Sammi話可以喺呢啲旅遊景點度拍MV，令佢相當開心。
講到今次重製呢首舊作，Sammi話感覺好似發緊夢咁，無諗過可以完成到呢件事，仲話呢首歌係自己好鍾意好鍾意嘅新歌呀！
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張學友、李克勤、林宥嘉、方皓玟、西九音樂節、五月天、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑；喜歡K-pop的你亦有福了，Apink、NCT DREAM亦在香港開演唱會！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
香港有甚麼週末好去處推介？
2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館、科學館、香港藝術館、M+、香港文化博物館等，更為你整合行山路線、野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！
讀者留言