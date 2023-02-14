黃心穎情人節出新歌蠢蠢欲動 鄭秀文高EQ淡定大方回應
Sammi指今年有好多出色嘅新晉導演拍出唔同風格嘅電影，希望大家都入場支持呢齣戲，畀新晉導演一啲鼓勵，Sammi近排忙於工作，冇同老公許志安特別慶祝情人節，坦言平平淡淡食鹹魚白菜都得，Sammi嚟緊要出埠工作，自言有「執篋恐懼症」。
講到安心事件後，許志安出軌對象黃心穎最近蠢蠢欲動，選擇喺情人節出新歌復出試水溫，Sammi回應大方得體，完美呈現出高EQ，Sammi本身唔知呢個新聞，覺得每個人都應該有一個開始，無論繼續過啲咩都應該有一個機會開始。
Sammi好友劉德華本來有意出演呢套戲嘅男主角，陸駿光得知此事非常驚訝，身邊嘅Sammi笑問：「你唔知！華仔自己講咗，華仔當初睇完個劇本好鍾意，我哋傾過，華仔好明星，導演亦都考慮過，最終導演自己選擇，最終覺得你係最適合嗰個。」陸駿光坦言一開始知道同Sammi合作覺得緊張，始終跟Sammi合作開嘅都係影帝級，擔心自己水平未夠，演得唔好拖累咗，後來陸駿光經過圍讀同試戲服，反而緊張感漸散。
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