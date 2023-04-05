鄭裕玲讚謝天華女兒好靚 CY透露有意為Do姐寫情歌

無線娛樂新聞台報導：Do姐鄭裕玲與CY陳宗澤為一個復活節活動擔任嘉賓，謝天華4歲半嘅愛女Mia亦有參與其中，與其他小朋友一齊跳舞表演，雖然Mia首次公開演出，不過佢絕不怯場，謝天華讚女兒好有節奏感，似乎遺傳到爸爸嘅跳舞天份。