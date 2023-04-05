鄭裕玲讚謝天華女兒好靚 CY透露有意為Do姐寫情歌

鄭裕玲讚謝天華女兒好靚 CY透露有意為Do姐寫情歌

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：Do姐鄭裕玲與CY陳宗澤為一個復活節活動擔任嘉賓，謝天華4歲半嘅愛女Mia亦有參與其中，與其他小朋友一齊跳舞表演，雖然Mia首次公開演出，不過佢絕不怯場，謝天華讚女兒好有節奏感，似乎遺傳到爸爸嘅跳舞天份。

謝天華復活節到澳門出席活動，謝天華考慮帶仔女同行，目前佢要中港兩邊工作，Do姐為咗配合大會主題，戴咗一頂粉紅兔仔帽現身，Do姐讚Mia好靚女，同場嘅CY透露有意為Do姐寫情歌。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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