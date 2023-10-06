林穎彤為「公眾地方行為不檢」案向特首喊冤：經過法律團隊嘅同意先出…
鄭雋熹早前捲入虛擬資產交易平台JPEX詐騙案，之後又被爆出涉及另一宗案件，與林穎彤（Bella）一同被控「公眾地方行為不檢」。案件於10月6日朝早於粉嶺裁判法院開審，控方申請押後等進一步調查，6名被告毋須答辯獲准保釋，案件延至11月17日再審。
林穎彤聆訊前一晚於社交平台發公開信給特首，促政府派專員調查事件，題為「懇求特首為社會福祉的一封公開信」，林穎彤今早9點抵達法院，鄭雋熹隔5分鐘後到達，鄭雋熹於10點49分步出法庭，亦有回應被指詐騙集團成員一事，鄭雋熹表示：「調查緊唔方便講，不過時間會證明。 （擔唔擔心？）我心情OK。」
林穎彤於10點55分離開法院，自言心情尚可，被問怕唔怕發文被指妨礙司法公正，林穎彤稱已問過自己法律團隊意見：「經過法律團隊嘅同意先出。（無綫有冇搵你傾過件事？）冇詳細傾過，但會同經理人去傾。（警方告你會否覺得好無奈？）我自己喺單親家庭中長大，我好明白媽媽同個女嗰份情，咁所以我見到一啲唔公義嘅事或者好想幫助嘅人，見到婆婆跌倒你會扶佢呢個道理。」
林穎彤又指跟鄭雋熹份屬好朋友，被問有傳鄭雋熹利用其名去誘使他人作投資？林穎彤稱關於另一個敏感案情，自己不作評論，暫時那邊未有警方聯絡，亦沒擔心會捲入事件，強調「清者自清，問心無愧」，再被追問知否鄭雋熹一直有搞JPEX？林穎彤稱：「呢啲交返畀佢自己答。」
鄭雋熹與林穎彤早前一同被控「公眾地方行為不檢」罪，指他們於今年8月2日與虐兒案中的女童母親一行6人，到大埔那打素醫院欲探望女童，由於女童有保護兒童及青少年命令，社署社工及醫生拒絕他們探望要求，期間雙方為此爭執，女童母親一方眾人情緒激動，於走廊內造成滋擾，事後被警方控「公眾地方行為不檢」罪，案件排期到11月17日再訊。
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