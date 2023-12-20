鄭雨盛相隔12年再演劇集 以手語演繹感到吃力

無線娛樂新聞台報導：韓國元祖級男神 鄭雨盛 相隔12年重返電視劇界，同申鉉彬合作新劇，劇集籃本係被譽為純愛日劇史中頭三位嘅作品，講述跨越聽力語言障礙嘅愛情故事。重新演繹難免會同之前作品比較，演繹難度亦升級，不過經驗豐富嘅鄭雨盛就話好想再拍劇挑戰下，之前睇過原作，經已好想拍呢類型劇集，佢話自己同呢個故事好有緣份，直至2023年能夠將劇集呈現到大家眼前，佢覺得對自己有不一樣嘅意義，更希望呢個純愛故事，能夠令大家有共鳴，咁呢個意義就會更重大。