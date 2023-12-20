鄭雨盛相隔12年再演劇集 以手語演繹感到吃力
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無線娛樂新聞台報導：韓國元祖級男神 鄭雨盛 相隔12年重返電視劇界，同申鉉彬合作新劇，劇集籃本係被譽為純愛日劇史中頭三位嘅作品，講述跨越聽力語言障礙嘅愛情故事。重新演繹難免會同之前作品比較，演繹難度亦升級，不過經驗豐富嘅鄭雨盛就話好想再拍劇挑戰下，之前睇過原作，經已好想拍呢類型劇集，佢話自己同呢個故事好有緣份，直至2023年能夠將劇集呈現到大家眼前，佢覺得對自己有不一樣嘅意義，更希望呢個純愛故事，能夠令大家有共鳴，咁呢個意義就會更重大。
今次要飾演聽障畫家，首先就要學習手語，鄭雨盛就話本身覺得係一項新挑戰，抱住新奇嘅心態去演，但後來就覺得有啲吃力，因為要將台詞用手語去表達出嚟，所以要更花心思去演。申鉉彬喺劇中同鄭雨盛演一對，佢都認同用手語演繹要更注意表情表達，同以往作品相比，好似要比較多去啲望住對手，所以係一個全新體驗。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台