金牌監製鄺業生出殯 兩子盼代亡父圓遺願
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無線娛樂新聞台報導：曾為《陀槍師姐》系列、《金裝四大才子》等經典劇集嘅監製 鄺業生 6月離世，終年63歲。家人星期六為其設靈，過往曾參與其劇集演出嘅唔少藝人都紛紛送上花牌致祭，生哥嘅兩位兒子 鄺澄峰 同 鄺梓峰 就透露，自從爸爸10年前急性中風後，身體情況就大不如前。
兩兄弟提到生哥生前曾希望離開休養嘅護老院生活，又希望親自開設護老院擔任院長為有需要老年人改善生活環境，更希望可以開拍《陀槍師姐》同《金裝四大才子》嘅新一輯，可惜到臨終都未能實現。
兩兄弟又指希望為亡父實現兩大願望，而生哥星期日大殮，靈柩之後隨即奉移葵涌火葬場火化。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台