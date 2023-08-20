金牌監製鄺業生出殯 兩子盼代亡父圓遺願

無線娛樂新聞台報導：曾為《陀槍師姐》系列、《金裝四大才子》等經典劇集嘅監製 鄺業生 6月離世，終年63歲。家人星期六為其設靈，過往曾參與其劇集演出嘅唔少藝人都紛紛送上花牌致祭，生哥嘅兩位兒子 鄺澄峰 同 鄺梓峰 就透露，自從爸爸10年前急性中風後，身體情況就大不如前。