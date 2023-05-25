一舞傾城丨鄺潔楹被SM戲刑具嚇親 忍受高溫赤腳行甲板崩潰情緒演繹到…
TVB熱播劇《一舞傾城》近日播出細細粒（鄺潔楹飾）有感連累同組Money（文凱玲飾）欠下周身債，遂答應陪練馬師上船過夜替Money還債，怎料練馬師有鋪SM癮，細細粒慘遭練馬師殘酷蹂躪而遍體鱗傷。
鄺潔楹收到劇本時本來以為好輕鬆，點知埋位嗰陣，佢先覺得時間過得好慢，完全感受到被人虐待嗰種委屈感覺，而鄺潔楹呢場戲獲網民讚其恐懼、不安、崩潰等情緒演繹到位，令不少觀眾大感心痛。
鄺潔楹坦言從演以嚟未試過咁大尺度，對佢嚟講心情係既辛苦又緊張，事前有做定功課參考一啲虐待戲應該點拍，鄺潔楹續指一換上SM戲服已經入戲，姚子羚畀咗唔少建議幫佢，二人又一齊排戲，鄺潔楹被SM用具不停拍打，直認唔享受被SM，一上到張床鎖上個手扣，嗰個不安感覺已出晒嚟，鄺潔楹見到好多刑具喺現場，望落去已經好驚，所以佢係用當下嘅情緒去做好呢場戲。
後來Money得知重情義嘅細細粒為佢犧牲咁大，二人相擁而哭，鄺潔楹當刻直情喊到收唔制，鄺潔楹指落船崩潰戲，本身係擔心應付唔嚟，當時天氣有成37度， 劇情係要佢赤腳行落甲板，一踩落甲板已經好唔舒服，好似畀火燒咁，成個人癲咗咁，有啲位係嗌咗出嚟發泄，呢場戲最終兩 Take就搞掂，當下演出嚟係最真實！
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