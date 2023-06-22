鄺美雲現身慈善活動 閒暇習太極保心情平靜
當年參與港姐競選出身嘅Cally，呢日亦為今年參加嘅小師妹提供貼士，佢教路話要保持正面同積極心態，自然會充滿正能量同冇咁緊張喇。至於一年一度嘅端午節，Cally就話最鍾意睇刺激熱鬧嘅龍舟比賽喇。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、Serrini、ONE OK ROCK、Sam Smith、鄭秀文、容祖兒、張學友、李克勤、Twins、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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