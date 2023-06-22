鄺美雲現身慈善活動 閒暇習太極保心情平靜

鄺美雲現身慈善活動 閒暇習太極保心情平靜

TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：Cally 鄺美雲 近年不時都會現身唔同慈善活動，好似呢日佢就出席一個同太極有關嘅推廣活動喇，原來Cally平時都有習太極，仲每日都會抽時間練習，更加話可以令心境平靜同身體靈活呀。

當年參與港姐競選出身嘅Cally，呢日亦為今年參加嘅小師妹提供貼士，佢教路話要保持正面同積極心態，自然會充滿正能量同冇咁緊張喇。至於一年一度嘅端午節，Cally就話最鍾意睇刺激熱鬧嘅龍舟比賽喇。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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