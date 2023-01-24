醒目醒獅賀新禧｜醒獅賀年生猛活潑 老外同事初學有睇頭
幾位同事對舞獅嘅傳統都細節都非常有興趣，仲係咁左問又問，樣樣都想試，而師傅就逐樣向佢哋仔細解釋，佢哋亦由打鼓、獅頭、獅尾仲有最識搞氣氛嘅大頭佛唔同角色都有學習，似乎又真係有板有眼咁喎，不過Carlos就似乎要鍛鍊吓腰力先得喇。
舞完一輪獅之後，幾位都似乎略為了解當中嘅皮毛喇，不過對於過年傳統佢哋又知幾多呢？主播 詹可琳 就安排咗個小測驗，睇吓過年小知識幾位又邊位最叻喇。
雖然佢哋對過年傳統未必非常了解，不過就一樣明白去舊迎新嘅大道理，過年仲各自都有唔同特別習慣，仲話今年可以再向親友拜年，感覺非常熱鬧呀，而Carlos就話一直有一個問題唔識向外國朋友解答喇，唔知網上有冇高人可以答到佢呢？
咪以為佢哋鬼聲鬼氣就咩都唔識，呢日講起原來佢哋人人都鍾意打返兩圈，易宇航仲因為打得慢被朋友賜咗「巴士站」呢個外號呀。
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