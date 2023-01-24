醒目醒獅賀新禧｜醒獅賀年生猛活潑 老外同事初學有睇頭

無線娛樂新聞台報導：華人每奉喜慶場合都會有舞獅呢種傳統表演帶動熱鬧氣氛，對幾位喺外國長大或者有外國血統嘅藝員同事就特別有吸引力喇，呢日 謝嘉怡 易宇航 黎澤恩 同 古天祥 就齊齊以初學者身份，跟有豐富經驗嘅嘉賓 陳師傅 學吓嘢喇。