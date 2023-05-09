醫度講｜何廣沛驚覺有睡眠窒息風險 隨時瞓得著被投訴扯鼻鼾
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無線娛樂新聞台報導：myTV SUPER 嘅醫學節目《醫度講》呢日邀請咗幾位中、西醫同 何廣沛 擔任嘉賓，同大家一齊分享吓具睡眠窒息症嘅問題喇，而Matthew因為平時拍劇作息不定，加上聽專家指年過50同肥胖人士得病嘅機會高啲，本來仲以為自己可以置身事外，點知一經檢測就發現自己接近高風險，搞到佢即刻豎起耳仔全程留意當中細節呀。
Matthew又話往後要好好正視問題，又會學識正視睡眠質素，加上成日都想瞓覺，又開始有鼻鼾，所以就打算搵醫生詳細檢查喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台