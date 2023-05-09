醫度講｜何廣沛驚覺有睡眠窒息風險 隨時瞓得著被投訴扯鼻鼾

醫度講｜何廣沛驚覺有睡眠窒息風險 隨時瞓得著被投訴扯鼻鼾

TVB娛樂新聞
TVB娛樂新聞

廣告

無線娛樂新聞台報導：myTV SUPER 嘅醫學節目《醫度講》呢日邀請咗幾位中、西醫同 何廣沛 擔任嘉賓，同大家一齊分享吓具睡眠窒息症嘅問題喇，而Matthew因為平時拍劇作息不定，加上聽專家指年過50同肥胖人士得病嘅機會高啲，本來仲以為自己可以置身事外，點知一經檢測就發現自己接近高風險，搞到佢即刻豎起耳仔全程留意當中細節呀。

Matthew又話往後要好好正視問題，又會學識正視睡眠質素，加上成日都想瞓覺，又開始有鼻鼾，所以就打算搵醫生詳細檢查喇。

即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews

登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：中年好聲音鄭秀文MIRROR容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

2023年好戲多籮籮，小編為你整合2023電影推薦及3-6月香港電影上映表，無論是港產片、Marvel、卡通片都應有盡有，更附上必睇劇情和彩蛋介紹！除此之外，更可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點、絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

讀者留言

熱門文章

 