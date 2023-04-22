醫度講｜麥美恩助朋友關心甲亢問題 再參與《痞子》全新角色一樣重女…
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無線娛樂新聞台報導：醫度講｜麥美恩助朋友關心甲亢問題 再參與《痞子》全新角色一樣重女
myTV SUPER 推出嘅醫學節目《醫度講》，為觀眾以中西醫唔同角度解構疾病嘅症狀，仲有營養師同大家講解食療要注意嘅地方。呢日 Mayanne Mak 麥美恩 就同大家一齊了解甲狀腺亢進嘅問題，原來仲係因為朋友受呢個病所苦，所以想了解多啲喇。
身處娛樂圈生活顛倒，Mayanne就話自己嘅睡眠質素麻麻，所以會睇中醫調理身體，針炙拔罐乜都做，而唔需要拍劇時更加會好好休息等身體充電呀。
舊年嘅《痞子殿下》成為年度笑彈，最近第二部《痞子無間道》亦已經開拍，Mayanne就話自己角色係全新面貌，不過今次就有好大分別，但係不變嘅就一樣係眾女之首喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台