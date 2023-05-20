醫度講丨林盛斌以過來人身份談心臟病 血管堵塞嚴重：仲未死已好勁

無線娛樂新聞台報導：myTV SUPER全新原創醫學類節目《醫度講》，每集邀請專業中西醫及營養師講解流行病，同時搵嚟藝人大方分享自己過往「病史」。呢集搵Bob林盛斌分享早前發現血管堵塞嚴重，急接受「通波仔」手術，以過來人身份談心臟病問題。