醫度講丨林盛斌以過來人身份談心臟病 血管堵塞嚴重：仲未死已好勁
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無線娛樂新聞台報導：myTV SUPER全新原創醫學類節目《醫度講》，每集邀請專業中西醫及營養師講解流行病，同時搵嚟藝人大方分享自己過往「病史」。呢集搵Bob林盛斌分享早前發現血管堵塞嚴重，急接受「通波仔」手術，以過來人身份談心臟病問題。
Bob幾年前發現有胸口痛同呼吸不順暢嘅症狀，因次數不頻繁，且深呼吸後情況會快速緩解，所以佢並冇將此事放喺心上。直到有一晚，Bob突然連續四五次感受到呼吸困難，心臟不適，連牙骹、背脊及頸部均感受到疼痛，Bob懷疑自己有冠心病，去醫院尋求幫助。
醫生檢查後發現佢兩條血管九成堵塞，另有一條血管已經完全堵塞，立刻警告Bob：「情況危險，我唔會俾你走，你仲未死已經好勁。」 隨後Bob立即進行通波仔手術先逃過一劫。 經歷此事後，Bob反思自己過去生活習慣非常唔健康，以前食一日五餐、作息不規律、工作安排太密，Bob目前稍有節制， 並將星期日留作休息時間。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台