奶仔《野外步出》衝出香港 大馬取景拍新一輯節目

無線娛樂新聞台報導：由 方紹聰 主持嘅節目《野外步出》先後播出兩季，奶仔同佢邀請嘅女嘉賓遊走喺香港唔同山野邊郊遊邊傾心事，呢日奶仔現身機場，原來係準備出發去馬來西亞拍攝第三輯，首次出訪大馬嘅佢仲話係貪當地多華人易溝通咁話喎。