金世正相隔5年再訪港冧爆粉絲 預先搜羅香港美食

無線娛樂新聞台報導：金世正於2016年參加選秀節目組限定團體《I.O.I》出道，之後又組成女團「gugudan」擔任主唱，團體解散後以個人身份作多方面發展，先後憑多套大熱韓劇，令人氣水漲船高，最近佢繼續歌唱事業，推出新碟同舉辦首個世界巡迴個唱，進行香港站演出前一日，現身商場舉行記招，吸引大批粉絲到場支持。