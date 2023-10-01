金世正相隔5年再訪港冧爆粉絲 預先搜羅香港美食
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無線娛樂新聞台報導：金世正於2016年參加選秀節目組限定團體《I.O.I》出道，之後又組成女團「gugudan」擔任主唱，團體解散後以個人身份作多方面發展，先後憑多套大熱韓劇，令人氣水漲船高，最近佢繼續歌唱事業，推出新碟同舉辦首個世界巡迴個唱，進行香港站演出前一日，現身商場舉行記招，吸引大批粉絲到場支持。
金世正相隔5年再度訪港，先以廣東話打招呼冧爆粉絲，佢知道香港粉絲等到頸都長埋，今次巡唱喺首爾起跑後，就揀咗香港做海外巡迴第一站，金世正坦言心情既激動又期待，開騷日子適逢係中秋節，佢預先搜羅香港美食，仲上網查過月餅係中秋必食嘅食品之一，又好想去主題樂園玩。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台