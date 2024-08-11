《射鵰英雄傳之鐵血丹心》重磅回歸！金庸百年誕辰紀念版 集結新晉小花小生與老戲骨

劇情簡介：郭靖與黃蓉江湖奇遇

由楊磊執導、羅儀威擔任編劇的《射鵰英雄傳之鐵血丹心》（內地名稱《金庸武俠世界．鐵血丹心》）於8月12日起，逢周一至周五晚上九點半翡翠台播映。演員陣容包括此沙、包上恩、王弘毅、黃羿、周一圍、高偉光、何潤東、明道、孟子義等。已故武俠文學泰斗金庸（查良鏞）曾創造出許多膾炙人口的作品，筆下15本武俠小說「飛雪連天射白鹿，笑書神俠倚碧鴛」曾被改編成不同的電視劇及電影，陪伴著每一代人的成長。適逢2024年，金庸先生誕辰百年之際，新版《射鵰英雄傳之鐵血丹心》重現螢幕！集結兩岸新晉小花、小生、老戲骨等演員，包括去年憑電影《封神第一部：朝歌風雲》中的「楊戩」一角人氣急升，來自四川涼山的彝族27歲的此沙（飾郭靖）；出演《裝腔啓示錄》、《烏雲遇皎月》及《花朝秋月夜》等作品為觀眾熟悉，獲封內地「00後四美」之一的包上恩（飾黃蓉）；台灣偶像劇「霸總鼻祖」明道（飾洪七公）以及在2017版《射鵰》中飾演「穆念慈」的孟子義（飾梅超風）等，帶大家領略金庸筆下各路英雄的恩怨情仇。

《射鵰英雄傳之鐵血丹心》主要講述南宋時期郭、楊兩家無辜慘遭滅門，郭家後人郭靖（此沙飾）流亡大漠成長，機緣巧合下得「江南七怪」傳授武藝。郭靖背負家仇闖入江湖，一路歷經奇情奇遇，一次下江南時偶遇精靈活脫的黃蓉（包上恩飾），在黃蓉的幫助下，最終成長為為國為民的俠之大者。而楊家後人楊康（王弘毅飾）的命運卻截然不同，把金人當作父親，身陷富貴權勢的他甚至協助金人多次加害郭靖、黃蓉等武林中正義之士，又與生父楊鐵心義女穆念慈（黃羿飾）展開一段虐戀……