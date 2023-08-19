金手指｜《鹿鼎記》《無間道》Re U？ 劉華偉仔新片宣傳嘉玲同行
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無線娛樂新聞台報導：劉德華 同 梁朝偉 1984年合作拍攝《鹿鼎記》，之後各自喺影視界發光發亮，之後2003年起嘅《無間道》系列更成為另一經典，相隔20年之後，佢哋終於又再一次合作，喺新片《金手指》當中，華仔扮演嘅廉政公署調查員更加窮追偉仔呢個上市公司老闆。
近日偉仔同華仔就齊齊喺內地為新片宣傳，唔少觀眾對兩大影帝再次同框合作都非常期待，而同樣喺兩套經典作都有份演出嘅偉仔太太 劉嘉玲 都有同行，呢張合照真係令唔少觀眾回憶返哂嚟呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台