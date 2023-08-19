金手指｜《鹿鼎記》《無間道》Re U？ 劉華偉仔新片宣傳嘉玲同行

無線娛樂新聞台報導：劉德華 同 梁朝偉 1984年合作拍攝《鹿鼎記》，之後各自喺影視界發光發亮，之後2003年起嘅《無間道》系列更成為另一經典，相隔20年之後，佢哋終於又再一次合作，喺新片《金手指》當中，華仔扮演嘅廉政公署調查員更加窮追偉仔呢個上市公司老闆。