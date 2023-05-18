金曲獎公佈入圍名單 青峰徐佳瑩爭奪寶座
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無線娛樂新聞台報導：台灣第35屆金曲獎日前公佈今屆入圍名單，而 徐佳瑩 A-Lin 同 戴佩妮 分別入圍最佳華語女歌手獎名單，至於男歌手獎，就分別由MC Hotdog 吳青峰 等6位歌手爭奪。新人獎方面 洪佩瑜 無懸念下入圍，同時成為提名之冠，而剛完成香港演唱會嘅 周杰倫 同 鄧紫琪 就各獲一項提名。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台