族長金炳萬重現綜藝節目 自費學飛奇招練英文

無線娛樂新聞台報導：韓國綜藝節目《叢林的法則》任何問題都可以迎刃而解嘅「族長」金炳萬，呢日同其他拍檔一齊為全新節目宣傳，仲話早前同導演一齊往拍攝地點實地考察，亦參與唔少飛行訓練，雖然花費鉅資，不過對今次再喺新領域挑戰自己就似乎非常興奮喇。