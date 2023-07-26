族長金炳萬重現綜藝節目 自費學飛奇招練英文
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無線娛樂新聞台報導：韓國綜藝節目《叢林的法則》任何問題都可以迎刃而解嘅「族長」金炳萬，呢日同其他拍檔一齊為全新節目宣傳，仲話早前同導演一齊往拍攝地點實地考察，亦參與唔少飛行訓練，雖然花費鉅資，不過對今次再喺新領域挑戰自己就似乎非常興奮喇。
飛行時溝通聯絡都要以英文進行，呢日佢就提到發生唔少蝦碌事件喇，所以學蛋時就將相關英文貼滿屋企唔同角落，務求每一刻都可以睇住複習呀。
今次 丁一宇 就會同 朴聖光 朴恩碩 一齊同行，佢哋仲話一早已經非常期待今次旅程同當中嘅飛行呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台