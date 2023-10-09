發達點使好？金田美櫻想買旅行車 成田凌想邀美斯踢波
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無線娛樂新聞台報導：如果中咗一億日圓，大概五千二百萬港幣，你又會想做啲咩事呢？
日本人氣女星今田美櫻同男星成田凌有份代言嘅萬聖節鉅額彩票進行宣傳，之前今田美櫻分享過十億機械人夢，同埋五億新大陸夢，都被取笑係大想頭，今次講到中咗一億日圓彩金會點使時，佢嘅答案明顯踏實咗好多，佢話想買部豪華嘅旅行車，再環遊美國，而車上最重要係有舒適優質嘅床、浴室同梳化。
至於成田凌嘅一億彩金夢，就嚟個與眾同樂，佢會包起一個足球場，然後邀請朋友嚟踢波，仲要免費畀觀眾入場欣賞。而獲邀落場嘅人選當中，仲包括球王美斯，司儀即刻提出疑問一億彩金夠唔夠用，佢就笑住話唔使諗咁多，因為呢刻係講緊夢想咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台