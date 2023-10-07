宋康昊首演導演大玩黑色幽默 Krystal難以歌手與演員身份二擇其一
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無線娛樂新聞台報導：韓國導演金知雲與康城影帝宋康昊第5度合作，新戲呢日舉行記者會，一眾演員林秀晶、鄭秀晶（Krystal）、吳正世及全余贇等均有現身。
宋康昊首次飾演導演大玩黑色幽默，提到與金導合作無間嘅秘訣，宋康昊笑指可能係自己唔夠靚仔，就係長得平凡有親和力嘅形象，被金導多次揀中，而林秀晶相隔20年與金導再結片緣，如今已晉升前輩演員之一，林秀晶喜獲派演資深角色。
Krystal今次跟多位前輩合作，佢覺得非常幸運，被問歌手與演員二擇其一，Krystal有感兩個身份各有挑戰，今次新戲講述七十年代電影製作，不乏戲中戲畫面，吳正世爆劇情錯綜複雜，有時宋康昊嗌cut，只係戲中戲停，但係演員同工作人員太投入，以為實際上真係叫cut，真係有工作人員關照明機同停機，拍攝過程亦烏龍百出！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台